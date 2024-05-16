Товарооборот Украины превысил $35 млрд. Крупнейшие торговые партнеры — Китай и Польша

Украина купила в Китае товаров на $4,2 млрд. Больше всего товаров продала в Польшу — на $1,3 млрд

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Товарооборот Украины составил $35,3 млрд за четыре месяца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В Украину импортировали товаров на $21,9 млрд, экспортировали из Украины — на $13,4 млрд.

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Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $4,2 млрд, Польша — $2,3 млрд и Германия — $1,8 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $1,3 млрд, Китай — на $1,2 млрд, Испанию — на $1,1 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

- машины, оборудование и транспорт — $7,4 млрд

- продукция химической промышленности – $4,2 млрд

- топливно-энергетические — $2,7 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

- продовольственные товары — $8,6 млрд

- металлы и изделия из них — $1,4 млрд

- минеральные продукты — $1,2 млрд.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 111,7 млн грн.

Источник: ГТСУ

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