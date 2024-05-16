Товарооборот Украины превысил $35 млрд. Крупнейшие торговые партнеры — Китай и Польша
Товарооборот Украины составил $35,3 млрд за четыре месяца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
В Украину импортировали товаров на $21,9 млрд, экспортировали из Украины — на $13,4 млрд.
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $4,2 млрд, Польша — $2,3 млрд и Германия — $1,8 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $1,3 млрд, Китай — на $1,2 млрд, Испанию — на $1,1 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $7,4 млрд
- продукция химической промышленности – $4,2 млрд
- топливно-энергетические — $2,7 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $8,6 млрд
- металлы и изделия из них — $1,4 млрд
- минеральные продукты — $1,2 млрд.
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 111,7 млн грн.
- В апреле грузооборот украинских морских портов увеличился вдвое.
- 15 мая Госстат зафиксировал падение экспорта и рост импорта в первом квартале.