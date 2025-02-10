Трамп наказав припинити карбування одноцентових монет

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Президент США Дональд Трамп доручив міністру фінансів Скотту Бессанту припинити випуск монет номіналом у один цент. Про це він заявив у соцмережі Truth Social у ніч на 10 лютого.

"Занадто довго США карбували пенні, які в буквальному сенсі коштували нам понад два центи за кожну. Це абсолютно марнотратно!" – написав Трамп, закликавши покласти край неефективним витратам бюджету.

Рішення ухвалене на тлі звіту Департаменту державної ефективності (DOGE), який очолює бізнесмен Ілон Маск. У січні DOGE оприлюднив дані, згідно з якими собівартість виготовлення одного пенні перевищила три центи. За даними Монетного двору США, у 2023 фінансовому році було випущено понад 4,5 мільярда пенні, що становило близько 40% від загальної кількості викарбуваних монет. Витрати на їх виробництво сягнули 179 мільйонів доларів для американських платників податків.

За оцінками CBS News, у 2024 році собівартість виготовлення та розповсюдження одного пенні зросла до 3,7 цента. Це значне підвищення порівняно з 2016 роком, коли виробництво однієї монети коштувало 1,5 цента. Основним чинником зростання собівартості стала подорожчала мідь, яка за останні роки зросла в ціні більше ніж удвічі.

Попри припинення карбування, вже випущені одноцентові монети залишатимуться в обігу.

Ідея відмови від пенні не нова. Федеральні чиновники та економісти неодноразово пропонували припинити випуск одноцентових монет, які карбуються з 1793 року. Водночас Федеральний резервний банк Річмонда у 2020 році попереджав, що такий крок може мати фінансові наслідки: готівкові транзакції доведеться округлювати до п’яти центів, що може вплинути на ціноутворення.

Пенні – не єдина американська монета, собівартість виробництва якої перевищує номінал. За даними Монетного двору США, у 2024 році виготовлення кожної монети номіналом у п’ять центів коштувало близько 14 центів.

Варто зазначити, що США вже мали досвід відмови від монет із низьким номіналом через зростання вартості сировини. Наприклад, у 1857 році Конгрес США скасував випуск малопопулярної монети номіналом у пів цента, а також зменшив розмір одноцентової монети, щоб скоротити використання міді.