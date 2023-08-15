Центральний банк Китаю несподівано знизив ключову ставку

Китайський центральний банк несподівано знизив ключову відсоткову ставку – найнижчу з 2020 року. Ця дія спрямована на підтримку економіки Китаю, особливо в умовах появи нових ризиків, включно зі збільшенням спаду в сфері нерухомості, пише Bloomberg.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Народний банк Китаю знизив середньострокову ставку MLF (Medium-Term Lending Facility) – це ставка за кредитами терміном на рік – з 2,65% до 2,5% річних. Це друге зниження ставки вже з червня.

Додатково короткострокова облікова ставка також була знижена на 10 базисних пунктів.

Це рішення було ухвалено незабаром після публікації негативних економічних даних за липень. Останні дані демонструють зростання споживчих витрат, однак спад промислового виробництва, інвестицій та безробіття. Заборгованість великого забудовника Country Garden Holdings Co. та спад рівня продажу житла також поглиблюють економічні турбуленції.

Це перше рішення нового голови Пань Гуншена, який став очільником центрального банку Китаю після відставки попереднього голови І Гана. Це несподіване політичне рішення свідчить про зростання стурбованості політиків щодо погіршення перспектив економіки, особливо в контексті ринку нерухомості.

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через проблеми в економіці. Він заявив, що "погані хлопці" схильні до поганих речей, коли у них проблеми.

Обсяг нового банківського кредитування в національній валюті у Китаї в липні впав до 345,9 млрд юанів ($47,93 млрд) проти 3,05 трлн юанів місяцем раніше.

Читайте також: "Хай краще довго говорять, ніж коротко воюють". Як пройшов візит Блінкена до Китаю і розмова із Сі