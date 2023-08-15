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Центральный банк Китая неожиданно снизил ключевую ставку

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 11:09
Центральный банк Китая неожиданно снизил ключевую ставку - Фото
Фото: EPA

Китайский центральный банк неожиданно снизил ключевую процентную ставку – самую низкую с 2020 года. Это действие направлено на поддержку экономики Китая, особенно в условиях появившихся новых рисков, включая увеличение спада в сфере недвижимости, пишет Bloomberg.

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Народный банк Китая снизил среднесрочную ставку MLF (Medium-Term Lending Facility) – это ставка по кредитам сроком на год – с 2,65% до 2,5% годовых. Это второе понижение ставки уже с июня.

Дополнительно краткосрочная учетная ставка также была снижена на 10 базисных пунктов.

Это решение было принято вскоре после публикации отрицательных экономических данных за июль. Последние данные демонстрируют рост потребительских расходов, однако спад промышленного производства, инвестиций и безработицы. Задолженность крупного застройщика Country Garden Holdings Co. и спад продаж жилья также усугубляют экономические турбуленции.

Это первое решение нового главы Пань Гуншена, который стал главой центрального банка Китая после отставки предыдущего главы И Гана. Это неожиданное политическое решение свидетельствует о растущей озабоченности политиков по ухудшению перспектив экономики, особенно в контексте рынка недвижимости.

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Наталия Софиенко
Китайэкономика китая
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