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Новый кризисный сигнал из Китая: банковское кредитование упало до минимума за 14 лет

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 14:07
Новый кризисный сигнал из Китая: банковское кредитование упало до минимума за 14 лет - Фото
Фото: EPA

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в июле упал до 345,9 млрд юаней ($47,93 млрд) по сравнению с 3,05 трлн юаней месяцем ранее. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на отчет центрального банка Китая.

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Июльский показатель стал самым низким с ноября 2009 года.

Аналитики, опрашиваемые агентством, прогнозировали сокращение, но только до 800 млрд юаней.

В июле 2022 года объем кредитования составил 679 млрд юаней.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, внебалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в июле сократился до 528,2 млрд юаней с 4,22 трлн юаней в предыдущем месяце. Аналитики ожидали 1,1 трлн юаней.

Reuters указывает, что кредитование в Китае традиционно сокращается в июле по сезонным причинам, но такие слабые показатели появились сразу после других тревожных сигналов – начало дефляции и резкое сокращение объемов внешней торговли.

"Мы ожидаем дальнейшего снижения учетной ставки (уже в следующий вторник) и увеличения выпуска государственных облигаций в ближайшие месяцы. Но если не будет существенного улучшения настроений бизнеса и домохозяйств, это, вероятно, не будет сильно способствовать увеличению кредитования", – говорится в докладе аналитиков Capital Economics.

Плохие данные кредитования отражают, прежде всего, слабую потребность в финансировании со стороны реальной экономики.

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Андрей Водяный
Китайбанкикредиты
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