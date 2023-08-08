"Цифры достаточно плохие". Экспорт и импорт Китая падают намного быстрее, чем ожидалось

Показатели внешней торговли Китая за последний месяц резко ухудшились. Объем экспорта в июле сократился сразу на 14,5%, а импорта – на 12,4%, пишет Reuters со ссылкой на свежие данные главного таможенного управления Китая.

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Это самое сильное падение с начала 2020 года, когда в мире только начиналась пандемия коронавирусной инфекции.



Масштабы проблем Китая превзошли прогнозы экспертов. Аналитики, цитируемые агентством, ожидали, что экспорт сократится лишь на 12,5%, а импорт – на 5%.

Плохая внешняя торговля означает, что рост экономики Китая в третьем квартале может еще больше замедлиться.

В течение трех лет пандемии мощный экспорт позволял Китаю поддерживать экономику, но сейчас ему препятствуют сильная инфляция и высокие процентные ставки, ослабляющие спрос на товары.

"Большинство показателей экспортных заказов указывают на гораздо более сильное снижение зарубежного спроса, чем это до сих пор отражалось в таможенных данных. И в краткосрочной перспективе потребительские расходы в развитых странах будут оставаться ограниченными, поскольку многим из них все еще может грозить рецессия в конце этого года, хоть и умеренная", – цитирует Reuters руководителя отдела Китая в исследовательской компании Capital Economics Джулиана Эванса-Притчарда.

Неожиданный обвал импорта в июле показывает, что на внутреннем рынке Китая тоже есть проблемы и они усугубляются.

"Цифры по импорту были достаточно плохими. По нашим оценкам, почти все восстановление импорта, фиксировавшееся с начала года, в июле закончилось. Это, по меньшей мере, вызывает волнение и свидетельствует о том, что внутренняя картина довольно быстро ухудшалась в течение последнего месяца-двух", – цитирует этого же аналитика Financial Times.

ВВП Китая во втором квартале 2023 года вырос на 6,3% в годовом выражении после 4,5% в первом квартале, но темпы роста оказались слабее ожиданий аналитиков. В квартальном выражении ВВП Китая во втором квартале 2023 года вырос всего на 0,8%, что означает значительное замедление после 2,2% в первом квартале.

7 августа стало известно, что приток иностранных инвестиций в Китай упал до самого низкого за 25 лет уровня.

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