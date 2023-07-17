У Китая проблемы с ВВП. Статистика за второй квартал оказалась не оптимистичной

Валовой внутренний продукт Китая во втором квартале 2023 года вырос на 6,3% в годовом выражении после 4,5% в первом квартале, по данным Государственного статистического управления КНР.

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Темпы роста оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экспертов, который дал Financial Times , предполагал повышение китайского ВВП в апреле-июне на 6,9-7,3%.

Экономисты указывают, что ускорение годовой динамики стало исключительно следствием низкой сравнительной базы, когда крупные города, в том числе Шанхай, были закрыты из-за пандемии коронавируса.

В квартальном выражении ВВП Китая во втором квартале 2023 года вырос всего на 0,8%, что означает значительное замедление после 2,2% в первом квартале.

FT указывает, что это стало следствием падения экспорта, слабых розничных продаж и кризиса в секторе недвижимости.

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Китайское статистическое управление заявило, что экономическое развитие в стране "вернулось в норму" в первой половине года. "Однако мы должны осознавать, что международная политическая и экономическая ситуация достаточно сложная и основы для устойчивого восстановления в стране еще не прочны", — сказал спикер управления.

Экономика Китая после отмены длительных карантинных ограничений сначала быстро восстанавливалась, но в последние месяцы ее темпы резко упали из-за плохих настроений домохозяйств и ухудшения деловых ожиданий.

Аналитики отмечают, что после более тщательного анализа экономическая ситуация в Китае выглядит не очень хорошо.

В Китае, в отличие от западных экономик, сейчас большая проблема с безработицей, особенно среди молодежи. Каждый пятый житель китайских городов в возрасте 16-24 лет не имеет работы, это второй худший результат за всю историю наблюдений.

Поскольку Китай является основным покупателем различных товаров – от нефти и угля до кукурузы, то замедление его экономики является ударом по глобальной экономике.

В первом полугодии ВВП Китая вырос на 5,5% в годовом выражении. Пекин ставит целью рост экономики на 2023 год на уровне 5%.

В 2022 году ВВП страны повысился на 3%, хуже целевого показателя власти в 5,5%.

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