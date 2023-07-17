У Китаю проблеми з ВВП. Статистика за другий квартал виявилась не оптимістичною

Валовий внутрішній продукт Китаю у другому кварталі 2023 року виріс на 6,3% у річному вираженні після 4,5% у першому кварталі, за даними Державного статистичного управління КНР.

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Темпи зростання виявилися слабшими за очікування аналітиків. Консенсус-прогноз експертів, який дав Financial Times, передбачав підвищення китайського ВВП у квітні-червні на 6,9-7,3%.

Економісти вказують, що прискорення річної динаміки стало виключно наслідком низької бази порівняння, коли великі міста, зокрема Шанхай, були закриті через пандемію коронавірусу.

У квартальному вираженні ВВП Китаю в другому кварталі 2023 року виріс лише на 0,8%, що означає значне сповільнення після 2,2% у першому кварталі.

FT вказує, що це стало наслідком падіння експорту, слабких роздрібних продажів та кризу в секторі нерухомості.

Китайське статистичне управління заявило, що загалом економічний розвиток в країні "повернувся до норми" у першій половині року. "Однак ми повинні усвідомлювати, що міжнародна політична та економічна ситуація є досить складною й основи для стійкого відновлення в країні ще не міцні", — сказав речник управління.

Економіка Китаю після скасування тривалих карантинних обмежень спочатку швидко відновлювалася, але в останні місяці її темпи різко впали через погані настрої домогосподарств та погіршення ділових очікувань.

Аналітики зазначають, що після ретельнішого аналізу економічна ситуація в Китаї виглядає не дуже добре.

У Китаї, на відміну від західних економік, зараз велика проблема з безробіттям, особливо серед молоді. Кожен п'ятий житель китайських міст у віці 16-24 років не має роботи, це другий найгірший результат за всю історію спостережень.

Оскільки Китай є основним покупцем найрізноманітніших товарів – від нафти та вугілля до кукурудзи, то уповільнення його економіки є ударом по глобальній економіці.

У першому півріччі ВВП Китаю виріс на 5,5% у річному вираженні. Пекін ставить за мету зростання економіки на 2023 рік на рівні 5%.

У 2022 році ВВП країни підвищився на 3%, гірше за цільовий показник влади в 5,5%.

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