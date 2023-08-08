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"Цифри досить погані". Експорт й імпорт Китаю падають набагато швидше, ніж очікувалось

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 09:59
Фото: depositphotos.com

Показники зовнішньої торгівлі Китаю протягом останнього місяця різко погіршилися. Обсяг експорту в липні скоротився одразу на 14,5%, а імпорту – на 12,4%, пише Reuters з посиланням на свіжі дані головного митного управління Китаю.

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Це найгірше падіння з початку 2020 року, коли у світі тільки починалася пандемія коронавірусної інфекції.

Масштаби проблем Китаю перевищили прогнози експертів. Аналітики, яких цитує агентство, очікували, що експорт скоротиться лише на 12,5%, а імпорт – на 5%.

Погана зовнішня торгівля означає, що зростання економіки Китаю у третьому кварталі може ще більше сповільнитися.

Протягом трьох років пандемії потужний експорт дозволяв Китаю підтримувати економіку, але зараз йому перешкоджають велика інфляція та високі відсоткові ставки, які послаблюють попит на товари.

"Більшість показників експортних замовлень вказують на набагато більше зменшення іноземного попиту, ніж це досі відображалось у митних даних. І в короткостроковій перспективі споживчі витрати в розвинутих країнах залишатимуться обмеженими, бо багатьом із них все ще може загрожувати рецесія наприкінці цього року, хоча й помірна", – цитує Reuters керівника відділу Китаю в дослідницькій компанії Capital Economics Джуліана Еванса-Прітчарда.

Несподіваний обвал імпорту в липні показує, що на внутрішньому ринку Китаю також є проблеми і вони посилюються.

"Цифри по імпорту були досить поганими. За нашими оцінками, майже все відновлення імпорту, яке фіксувалось з початку року, у липні закінчилось. Це щонайменше викликає хвилювання і свідчить про те, що внутрішня картина доволі швидко погіршувалася протягом останнього місяця-двох", – цитує цього ж аналітика Financial Times.

  • ВВП Китаю у другому кварталі 2023 року зріс на 6,3% у річному вираженні після 4,5% у першому кварталі, але темпи зростання виявилися слабшими за очікування аналітиків. У квартальному вираженні ВВП Китаю в другому кварталі 2023 року зріс лише на 0,8%, що означає значне сповільнення після 2,2% у першому кварталі.
  • 7 серпня стало відомо, що приплив іноземних інвестицій до Китаю впав до найнижчого за 25 років рівня.

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Андрій Водяний
китайекспортімпортзовнішня торгівля
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