"Тривожно". Приплив іноземних інвестицій до Китаю впав до найнижчого за 25 років рівня

У другому кварталі 2023 року один із показників нових іноземних інвестицій у Китаї впав до найнижчого за 25 років рівня. Це показує, як геополітична напруженість та уповільнення відновлення економіки країни впливають на довіру бізнесу, пише Вloomberg.

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Зобов'язання за прямими інвестиціями — показник прямих іноземних інвестицій у Китай — впали до $4,9 млрд із квітня по червень. Це на 87% менше, ніж за аналогічний період торік і найменший показник за будь-який квартал з 1998 року.

"Падіння показника ПІІ тривожне", — сказала фахівець Societe Generale SA з економіки Китаю Мішель Лам.

За її словами, це може означати, що нові інвестиції все ще надходять, але деякі фірми реінвестують менше , посилаючись на "диверсифікацію ланцюжка постачань".

Останніми роками привабливість Китаю для іноземних компаній щодо інвестицій була підірвана, зазначає агентство. Мита США під час торгової війни призвели до зростання витрат, пандемія обмежила доступ до країни майже на три роки, а зростання геополітичної напруженості змусило компанії переглянути свої ризики.

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Повільне відновлення економіки цього року ще більше послабило довіру серед закордонних компаній, прибутки яких у Китаї різко впали на тлі низького споживчого попиту в країні. Крім того, китайські автомобільні компанії стають все більш конкурентоспроможними та скорочують продажі та прибутки іноземних фірм. Закордонні автовиробники були одними з найбільших інвесторів у Китаї.

Так, у липні японська Mitsubishi Motors Corp. вирішила призупинити діяльність у Китаї після багатьох років млявих продажів, а головний виконавчий директор Mazda Motor Corp. Масахіро Моро заявив, що китайський бізнес, ймовірно, постраждає через жорстку конкуренцію на ринку транспортних засобів. Минулого року Stellantis NV закрила свою єдину фабрику Jeep у Китаї через загрозу санкцій.

Крім того, деякі закордонні компанії стривожені посиленням контролю з боку китайської влади.

Наприкінці липня стало відомо, що до кінця року Італія вийде з інвестиційної угоди з Китаєм, підписаної в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях". Італія — єдина країна "Великої сімки", яка приєдналася до цієї глобальної ініціативи. Це сталося у 2019 році, коли прем'єр-міністром країни був Джузеппе Конте, відомий своєю лояльністю до Китаю.

28 березня 2023 року Світовий банк заявив, що Китай витратив $240 млрд на фінансову допомогу 22 країнам, що розвиваються, в період з 2008-го до 2021 року в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях".