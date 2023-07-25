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У Китаї на тлі сповільнення економіки змінили керівника центрального банку

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 16:43
У Китаї на тлі сповільнення економіки змінили керівника центрального банку - Фото
Фото: EPA

Парламент Китаю призначив нового керівника центрального банку країни. Ним став 60-річний Пан Гуншен, який з 2016 року очолював Державне валютне управління КНР та керував державними золотовалютними резервами країни.

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На початку липня Пан Гуншена призначили секретарем компартії в Народному банку Китаю, а тепер він змінив на посаді керівника НБК І Гана, який вийшов на пенсію.

"Вперше за п'ять років одна людина буде обіймати обидві найвищі посади, які дають величезний політичний вплив на фінансову систему другої за величиною економіки світу", – пише New York Times.

Пан Гуншен працює в центральному банку Китаю понад десять років, а до того в його резюме був тривалий період на керівних посадах в державних китайських банках, зокрема у Промисловому і торговому банку Китаю (ICBC) та Сільськогосподарському банку Китаю. У 2016 році він зіграв провідну роль у стабілізації курсу юаня, ініціювавши суворі обмеження на виведення капіталу з КНР.

Пан відомий своїм скептичним ставленням до криптовалют. "Якщо ви сидітимете біля річки і спостерігатимете, одного разу труп біткоїна пропливе перед вами", – казав він у 2017 році.

Bloomberg вказує, що на відміну від Федерального резерву США та центральних банків Європи, китайський Народний банк не є незалежним регулятором. Він підпорядковується Державній раді – уряду КНР – і перш ніж ухвалювати важливі політичні рішення, такі як встановлення процентних ставок чи управління валютним ринком, має отримувати погодження.

Андрій Водяний
китайПан Гуншен
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