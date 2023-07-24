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Китай змінює економічний курс: знімає обмеження з приватного капіталу

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 12:51
Китай змінює економічний курс: знімає обмеження з приватного капіталу - Фото
Фото: depositphotos.com

Уряд Китаю підготував пакет заходів щодо стимулювання економіки, в основі якого — зняття обмежень на розвиток приватного капіталу. Очікується, що пакет буде схвалено на засіданні політбюро компартії Китаю цього тижня, де буде підбито підсумки економічного розвитку за перше півріччя, пише CNBC.

Схвалення пакета означатиме, що Китай відмовляється від характерної для останніх років політики обмежень та контролю за діяльністю приватних компаній, бере на себе зобов'язання щодо захисту приватних інвестицій та розширює можливості для іноземного капіталу.

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Тепер компартія Китаю обіцяє ставитись до приватних компаній так само, як до державних підприємств та забезпечити справедливе ставлення до них.

Приватні компанії активно залучатимуться до участі у будівництві великих національних проєктів та ключових проєктів ланцюжків постачання та виробництва.

Уряд підтримуватиме приватні інвестиції у транспорті, водному господарстві, виробництві відновлюваної енергії, будівництві нових інфраструктурних проєктів, створенні технологічних агровиробництв.

Центробанк Китаю оголосив, що скоригує свою політику, щоб приватні компанії могли брати більше іноземних позик.

"Після того, як останніми роками життя багатьох приватних компаній ускладнилося, керівництво Китаю змінює курс і взяло на себе зобов'язання щодо покращення ділового середовища", – цитує CNBC Джуліана Еванса-Причарда, голову відділу з економіки Китаю в інвестфонді Capital Economics.

Також уряд підготував план щодо збільшення доходів домогосподарств та стабілізацію зайнятості молоді.

Ще один напрямок реформ — збільшення кількості власників електромобілів. Для цього проведуть масштабну модернізацію електромереж у сільській місцевості для будівництва електрозаправок.

За підсумками другого кварталу, ВВП Китаю зріс на 6,3% у річному обчисленні, що нижче за ринкові прогнози (7,3%). Порівняно з першим кварталом економіка Китаю зросла на 0,8%.

Роман Бриль
ВВП Китаюекономіка Китаюекономічна політикаприватний капітал
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