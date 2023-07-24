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Китай меняет экономический курс: снимает ограничения с частного капитала

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 12:51
Китай меняет экономический курс: снимает ограничения с частного капитала - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство Китая подготовило пакет мер по стимулированию экономики, в основе которого — снятие ограничений на развитие частного капитала. Ожидается, что пакет будет одобрен на заседании политбюро компартии Китая на этой неделе, где подведут итоги экономического развития за первое полугодие, пишет CNBC.     

Одобрение пакета будет означать, что Китай отказывается от характерной для последних лет политики ограничений и контроля за деятельностью частных компаний, берет на себя обязательство по защите частных инвестиций и расширяет возможности для иностранного капитала. 

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Теперь компартия Китая обещает относиться к частным компаниям так же, как к государственным предприятиям и обеспечить справедливое отношение к ним.  

Частные компании будут активно привлекаться к участию в строительстве крупных национальных проектов и ключевых проектов цепочек поставок и производства. 

Правительство будет поддерживать частные инвестиции в транспорте, водном хозяйстве, производстве возобновляемой энергии, строительстве новых инфраструктурных проектов, создании технологических агропроизводств. 

Центробанк Китая объявил, что скорректирует свою политику чтобы частные компании могли брать больше иностранных займов. 

"После того, как в последние годы жизнь многих частных компаний усложнилась, руководство Китая меняет курс и взяло на себя обязательства по улучшению деловой среды", — цитирует CNBC Джулиана Эванса-Причарда, главу отдела по экономике Китая в инвестфонде Capital Economics.

Также правительство подготовило план по увеличению доходов домохозяйств и стабилизацию занятости молодежи.  

Еще одно направление реформ — увеличение числа владельцев электромобилей. Для этого проведут масштабную модернизацию электросетей в сельской местности для строительства электрозаправок. 

По итогам второго квартала, ВВП Китая вырос на 6,3% в годовом исчислении, что ниже рыночных прогнозов (7,3%). По сравнению с первым кварталом экономика Китая выросла на 0,8%.   

Роман Брыль
экономика китаяввп китаяэкономическая политикачастный инвестор
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