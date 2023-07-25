В Китае на фоне замедления экономики сменили руководителя центрального банка

Парламент Китая назначил нового управляющего центральным банком страны. Им стал 60-летний Пан Гуншен, который с 2016 года возглавлял Государственное валютное управление КНР и управлял государственными золотовалютными резервами страны.

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В начале июля Пан Гуншена назначили секретарем компартии в Народном банке Китая, а теперь он сменил на должности вышедшего на пенсию руководителя НБК И Гана.

"Впервые за пять лет один человек будет занимать обе самые высокие должности, которые дают огромное политическое влияние на финансовую систему второй по величине экономики мира", – пишет New York Times.

Пан Гуншен работает в центральном банке Китая более десяти лет, до этого в его резюме был длительный период на руководящих должностях в государственных китайских банках, в том числе в Промышленном и торговом банке Китая (ICBC) и Сельскохозяйственном банке Китая. В 2016 году он сыграл ведущую роль в стабилизации курса юаня, инициировав строгие ограничения на выведение капитала из КНР.

Пан известен своим скептическим отношением к криптовалютам. "Если вы будете сидеть у реки и наблюдать, однажды труп биткоина проплывет перед вами", – говорил он в 2017 году.

Bloomberg указывает, что в отличие от Федерального резерва США и центральных банков Европы китайский Народный банк не является независимым регулятором. Он подчиняется Государственному совету – правительству КНР – и прежде чем принимать важные политические решения, такие как установление процентных ставок или управление валютным рынком, должен их согласовывать.