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У Китая проблема с инфляцией. Она слишком низкая – CNN

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 15:19
У Китая проблема с инфляцией. Она слишком низкая – CNN - Фото
Фото: EPA

В то время как большая часть мира, включая Украину, борется с чрезмерной инфляцией, у Китая возникла противоположная проблема – цены почти перестали расти, пишет CNN.

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Потребительские цены в Китае в марте выросли всего на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как целевой показатель инфляции установлен на уровне 3%.

Цены в Китае остаются на прежнем уровне или даже падают, несмотря на то, что Народный банк Китая снижает процентные ставки и закачивает наличные в финансовую систему для поддержки экономики, а в прошлом году в стране отменили строгие противоковидные меры.

Неуверенные в завтрашнем дне китайцы продолжают откладывать деньги вместо того, чтобы тратить их, а компании ведут себя аккуратно с новыми инвестициями. Это создает риск вредного для экономики падения цен – дефляции.

В такой среде потребители и компании могут откладывать расходы в ожидании дальнейшего падения цен, что лишь снизит затраты и замедлит экономический рост.

На прошлой неделе Китай сообщил, что ВВП в первом квартале увеличился на 4,5%, но американские аналитики указывают: это эффект отложенного спроса после трех лет пандемических ограничений. Без него рост ВВП не превысил бы 2,6%.

CNN указывает, что аналогичная проблема стагнации за два десятилетия преследовала японскую экономику, и только недавно эта тенденция изменилась.

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Китай ВВП инфляция цены
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