У Китая проблемы с ценами. Они начали падать
В Китае впервые с начала 2021 года зафиксировали дефляцию – падение потребительских цен, пишет Financial Times. Их индекс в июле снизился на 0,3% в годовом выражении.
В начале 2023 года в Китае отменили трехлетние карантинные ограничения. Ожидалось, что это приведет к активному возобновлению потребительских расходов, но этого не произошло. Потребительские цены в Китае в течение последних нескольких месяцев находились на грани дефляции.
Дефляция свидетельствует о том, что население откладывает деньги вместо того, чтобы тратить их. Падение цен в таком случае вредит экономике – оно приводит к тому, что потребители могут еще активнее откладывать расходы в ожидании дальнейшего удешевления товаров, что лишь замедлит экономический рост.
"Китайская экономика сейчас находится перед серьезным риском сползания в дефляционный эпизод, который может спровоцировать самоусиливающуюся нисходящую спираль в экономическом росте и уверенности частного сектора", – прокомментировал новые данные Эсвар Прасад, эксперт по китайским финансам в Корнелльском университете.
Целевой уровень инфляции в Китае на 2023 год установлен на уровне 3%.
- ВВП Китая во втором квартале 2023 года вырос на 6,3% в годовом выражении после 4,5% в первом квартале, но темпы роста оказались слабее ожиданий аналитиков. В квартальном выражении ВВП Китая во втором квартале 2023 года вырос всего на 0,8%, что означает значительное замедление после 2,2% в первом квартале.
- 7 августа стало известно, что приток иностранных инвестиций в Китай упал до самого низкого за 25 лет уровня.
- 8 августа свежая статистика показала резкое ухудшение во внешней торговле Китая за последний месяц. Объем экспорта в июле сократился сразу на 14,5%, а импорта – на 12,4%.
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