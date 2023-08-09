У Китая проблемы с ценами. Они начали падать

В Китае впервые с начала 2021 года зафиксировали дефляцию – падение потребительских цен, пишет Financial Times. Их индекс в июле снизился на 0,3% в годовом выражении.

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В начале 2023 года в Китае отменили трехлетние карантинные ограничения. Ожидалось, что это приведет к активному возобновлению потребительских расходов, но этого не произошло. Потребительские цены в Китае в течение последних нескольких месяцев находились на грани дефляции.

Дефляция свидетельствует о том, что население откладывает деньги вместо того, чтобы тратить их. Падение цен в таком случае вредит экономике – оно приводит к тому, что потребители могут еще активнее откладывать расходы в ожидании дальнейшего удешевления товаров, что лишь замедлит экономический рост.

"Китайская экономика сейчас находится перед серьезным риском сползания в дефляционный эпизод, который может спровоцировать самоусиливающуюся нисходящую спираль в экономическом росте и уверенности частного сектора", – прокомментировал новые данные Эсвар Прасад, эксперт по китайским финансам в Корнелльском университете.

Целевой уровень инфляции в Китае на 2023 год установлен на уровне 3%.