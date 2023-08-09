UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Китая проблемы с ценами. Они начали падать

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 10:13
У Китая проблемы с ценами. Они начали падать - Фото
Фото: EPA

В Китае впервые с начала 2021 года зафиксировали дефляцию – падение потребительских цен, пишет Financial Times. Их индекс в июле снизился на 0,3% в годовом выражении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В начале 2023 года в Китае отменили трехлетние карантинные ограничения. Ожидалось, что это приведет к активному возобновлению потребительских расходов, но этого не произошло. Потребительские цены в Китае в течение последних нескольких месяцев находились на грани дефляции.

Читайте также
Цены падают – это хорошо и плохо? Когда как. И вот почему

Дефляция свидетельствует о том, что население откладывает деньги вместо того, чтобы тратить их. Падение цен в таком случае вредит экономике – оно приводит к тому, что потребители могут еще активнее откладывать расходы в ожидании дальнейшего удешевления товаров, что лишь замедлит экономический рост.

"Китайская экономика сейчас находится перед серьезным риском сползания в дефляционный эпизод, который может спровоцировать самоусиливающуюся нисходящую спираль в экономическом росте и уверенности частного сектора", – прокомментировал новые данные Эсвар Прасад, эксперт по китайским финансам в Корнелльском университете.

Целевой уровень инфляции в Китае на 2023 год установлен на уровне 3%.

  • ВВП Китая во втором квартале 2023 года  вырос на 6,3% в годовом выражении после 4,5% в первом квартале, но темпы роста оказались слабее ожиданий аналитиков. В квартальном выражении ВВП Китая во втором квартале 2023 года вырос всего на 0,8%, что означает значительное замедление после 2,2% в первом квартале.
  • 7 августа стало известно, что приток иностранных инвестиций в Китай упал до самого низкого за 25 лет уровня.
  • 8 августа свежая статистика показала резкое ухудшение во внешней торговле Китая за последний месяц. Объем экспорта в июле сократился сразу на 14,5%, а импорта – на 12,4%.
Андрей Водяный
Китайинфляцияценыдефляция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 