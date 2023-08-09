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Китай має проблему з цінами. Вони почали падати

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 10:13
Китай має проблему з цінами. Вони почали падати - Фото
Фото: EPA

У Китаї вперше з початку 2021 року зафіксували дефляцію – падіння споживчих цін, пише Financial Times. Їхній індекс у липні впав на 0,3% у річному вираженні.

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На початку 2023 року в Китаї скасували трирічні карантинні обмеження. Очікувалося, що це призведе до активного відновлення споживчих витрат, але цього не сталося. Споживчі ціни у Китаї протягом останніх кількох місяців перебували на межі дефляції.

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Дефляція свідчить про те, що населення відкладає гроші замість того, щоб витрачати їх. Падіння цін у такому разі є шкідливим для економіки – воно призводить до того, що споживачі можуть ще активніше відкладати витрати в очікуванні подальшого здешевшання товарів, що лише сповільнить економічне зростання.

"Китайська економіка зараз стоїть перед серйозним ризиком сповзання в дефляційний епізод, який може спровокувати самопідсилювальну низхідну спіраль в економічному зростанні та впевненості приватного сектору", – прокоментував нові дані Есвар Прасад, експерт з китайських фінансів у Корнелльському університеті.

Цільовий рівень інфляції в Китаї на 2023 рік встановлено на рівні 3%.

  • ВВП Китаю у другому кварталі 2023 року зріс на 6,3% у річному вираженні після 4,5% у першому кварталі, але темпи зростання виявилися слабшими за очікування аналітиків. У квартальному вираженні ВВП Китаю в другому кварталі 2023 року зріс лише на 0,8%, що означає значне сповільнення після 2,2% у першому кварталі.
  • 7 серпня стало відомо, що приплив іноземних інвестицій до Китаю впав до найнижчого за 25 років рівня.
  • 8 серпня свіжа статистика показала різке погіршення у зовнішній торгівлі Китаю протягом останнього місяця. Обсяг експорту в липні скоротився одразу на 14,5%, а імпорту – на 12,4%.
Андрій Водяний
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