Туреччина збільшила експорт до Росії на $1,7 млрд з початку року. В Україну — лише на $400 млн

Туреччина збільшила експорт до Росії на 83%, або на $1,7 млрд у січні-квітні, і це найвищий показник приросту турецького експорту у грошовому вимірі серед інших її торгових партнерів. Про це пише видання Daily Sabbah з посиланням на дані Асамблеї експортерів Туреччини (TIM).

Загалом Туреччина продала до РФ товарів на $3,2 млрд за перші чотири місяці 2023 року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Росія є сьомим найбільшим експортним партнером Туреччини. У першу трійку входять Німеччина (експорт у січні-квітні на $6,2 млрд), США ($3,8 млрд) та Італія ($3,7 млрд).

Приріст турецького експорту в Україну в грошовому вимірі склав $398 млн за звітний період. За цим показником Україна посідає четверте місце після вже згаданої Росії, Саудівської Аравії (приріст експорту на $673 млн) і Франції ($418 млн).

Приріст експорту з Туреччини до Білорусі становив $192 млн (8-е місце).

У відсотковому вимірі Туреччина найбільше збільшила експорт до Саудівської Аравії — на 600% порівняно із січнем-квітнем минулого року.

20 лютого 2023 року Туреччина офіційно заперечувала експорт товарів військового призначення до Росії.

21 березня Bloomberg підрахував, що у Туреччині кількість відкритих росіянами компаній зросла на 670% за рік.

4 травня Туреччина домовилася з Газпромом про відстрочення платежів за газ.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті