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Турция увеличила экспорт в Россию на $1,7 млрд с начала года. В Украину только на $400 млн

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 16:48
Турция увеличила экспорт в Россию на $1,7 млрд с начала года. В Украину только на $400 млн - Фото
Фото: depositphotos.com

Турция увеличила экспорт в Россию на 83% или на $1,7 млрд в январе-апреле и это самый высокий показатель прироста турецкого экспорта в денежном выражении среди других ее торговых партнеров. Об этом пишет издание Daily Sabbah со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TIM). 

Всего Турция продала в РФ товаров на $3,2 млрд за первые четыре месяца 2023 года. 

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Россия является седьмым крупнейшим экспортным партнером Турции. В первую тройку входят Германия (экспорт в январе-апреле на $6,2 млрд), США ($3,8 млрд) и Италия ($3,7 млрд). 

Прирост турецкого экспорта в Украину в денежном выражении составил $398 млн за отчетный период. По этому показателю Украина занимает четвертое место, после уже упомянутой России, Саудовской Аравии (прирост экспорта на $673 млн) и Франции ($418 млн). 

Прирост экспорта из Турции в Беларусь составил $192 млн (8-е место). 

В процентном выражении Турция больше всего увеличила экспорт в Саудовскую Аравию — на 600% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. 

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Роман Брыль
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