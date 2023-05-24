Турция увеличила экспорт в Россию на $1,7 млрд с начала года. В Украину только на $400 млн

Турция увеличила экспорт в Россию на 83% или на $1,7 млрд в январе-апреле и это самый высокий показатель прироста турецкого экспорта в денежном выражении среди других ее торговых партнеров. Об этом пишет издание Daily Sabbah со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TIM).

Всего Турция продала в РФ товаров на $3,2 млрд за первые четыре месяца 2023 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Россия является седьмым крупнейшим экспортным партнером Турции. В первую тройку входят Германия (экспорт в январе-апреле на $6,2 млрд), США ($3,8 млрд) и Италия ($3,7 млрд).

Прирост турецкого экспорта в Украину в денежном выражении составил $398 млн за отчетный период. По этому показателю Украина занимает четвертое место, после уже упомянутой России, Саудовской Аравии (прирост экспорта на $673 млн) и Франции ($418 млн).

Прирост экспорта из Турции в Беларусь составил $192 млн (8-е место).

В процентном выражении Турция больше всего увеличила экспорт в Саудовскую Аравию — на 600% по сравнению с январем-апрелем прошлого года.

20 февраля 2023 года Турция официально отрицала экспорт товаров военного назначения в Россию.

21 марта Bloomberg подсчитал, что в Турции число открытых россиянами компаний выросло на 670% за год.

4 мая Турция договорилась с Газпромом об отсрочке платежей за газ.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте