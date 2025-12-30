Туристичний збір зріс на третину: лідирують Київ і Львівська область

За 11 місяців надходження від туристичного збору збільшилися на 35%, досягнувши 338 мільйонів гривень

Фото: Pexels

За 11 місяців 2024 року надходження туристичного збору до місцевих бюджетів зросли на 35,4%, або на 88,4 мільйона гривень, порівняно з тогорічним показником. Загалом громади отримали 338,4 мільйона гривень, майже 40% з яких припадають на Київ та Львівську область. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Найпопулярнішими туристичними напрямками в Україні залишаються столиця та Львівщина, які разом акумулювали найбільшу частку збору. Київ отримав 68,8 мільйона гривень, Львівська область – 61,6 мільйона гривень.

Серед інших регіонів-лідерів виділяються Івано-Франківська область з надходженнями 45,6 мільйона гривень та Закарпатська область, яка зібрала 30,4 мільйона гривень.

Туристичний збір є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, кошти з якого спрямовуються на розвиток туристичної інфраструктури, доброустрій територій, підтримку культурних та святкових заходів, а також покращення сервісів для гостей регіонів.

Його сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. Податковими агентами виступають суб'єкти господарювання, які надають послуги тимчасового розміщення – готелі, хостели, будинки відпочинку та інші заклади. Саме вони перераховують зібрані кошти до місцевого бюджету.

Ставки збору встановлюються місцевими радами за кожну добу проживання і диференціюються залежно від категорії туристів. Для громадян України ставка може становити до 0,5% мінімальної заробітної плати, тоді як для іноземців – до 5%.