Туристический сбор вырос на треть: лидируют Киев и Львовская область

За 11 месяцев поступления от туристического сбора увеличились на 35%, достигнув 338 миллионов гривен

За 11 месяцев 2024 года поступления туристического сбора в местные бюджеты выросли на 35,4%, или на 88,4 миллиона гривен, по сравнению с прошлогодним показателем. В целом общины получили 338,4 миллиона гривен, почти 40% из которых приходится на Киев и Львовскую область. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Самыми популярными туристическими направлениями в Украине остаются столица и Львовская область, которые вместе аккумулировали наибольшую долю сбора. Киев получил 68,8 миллиона гривен, Львовская область – 61,6 миллиона гривен.

Среди других регионов-лидеров выделяются Ивано-Франковская область с поступлениями 45,6 миллиона гривен и Закарпатская область, собравшая 30,4 миллиона гривен.

Туристический сбор является важным источником наполнения местных бюджетов, денежные средства из которого направляются на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство территорий, поддержку культурных и праздничных мероприятий, а также улучшение сервисов для гостей регионов.

Его уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания. Налоговыми агентами выступают субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги временного размещения – гостиницы, хостелы, дома отдыха и другие заведения. Именно они перечисляют собранные денежные средства в местный бюджет.

Ставки сбора устанавливаются местными советами за каждые сутки проживания и дифференцируются в зависимости от категории туристов. Для граждан Украины ставка может составлять до 0,5% минимальной заработной платы, тогда как для иностранцев – до 5%.