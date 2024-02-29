У Британії можуть збанкрутувати половина міст. Вже є перші випадки

Бірмінгем, Ноттінгем та Вокінг фактично оголосили про банкрутство. На черзі Саутгемптон та Бредфорд

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Більше половини міських рад британських міст підтвердили, що можуть збанкрутувати протягом наступних п'яти років. З них 10% заявили, що очікують банкрутства вже наступного фінансового року, пише агентство Bloomberg з посиланням на результати опитування Local Government Information Unit.

Фінансова криза мерій пов'язана зі скороченнями витрат з боку центрального уряду, ризикованими інвестиціями та високою інфляцією, що у сукупності збільшує борги муніципалітетів.

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Бірмінгем, Ноттінгем і Вокінг фактично оголосили про банкрутство, випустивши минулого року так звані повідомлення за розділом 114. Очікується, що Саутгемптон і Бредфорд найближчим часом випустять подібні повідомлення.

Після скорочення грантів центрального уряду багато мерій прагнули знайти додатковий прибуток для оплати міських послуг, інвестуючи в торгові центри та офісні будівлі, часто за межами свого району. Інвестиції Вокінга у будівництво двох хмарочосів та готель Hilton стали одними з найпровальніших.

Оскільки згідно із законом міськради зобов'язані збалансувати свої баланси, багато хто з них змушений скорочувати фінансування послуг.

Опитування LGIU показало, що трохи менше третини мерій планують скоротити фінансування парків та розваг. Кожен третій муніципалітет скорочує витрати на мистецтво та культуру, 16% скорочують фінансування соціальної допомоги дорослим.

Мерії, які вже фактично оголосили про банкрутство, змушені максимально скорочувати витрати.

Міська рада Бірмінгема заявила, що готується обмежувати освітлення вулиць, скорочувати частоту вивезення сміття та повністю припинить фінансування мистецтва.

У 2023 році в Польщі зафіксовано історичний рекорд банкрутств. Вистояли лише сільгоспкомпанії.

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