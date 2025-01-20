У Давосі назвали десятку глобальних ризиків: війна на першому місці

Глобальні перспективи стають усе більш невизначеними в геополітичній, екологічній, соціальній, економічній і технологічній сферах

Фото: Sergey Kozlov/EPA

Основним глобальним ризиком у 2025 році є можливість нових збройних конфліктів між державами. Про це йдеться в доповіді Global Risk Report 2025, опублікованій Всесвітнім економічним форумом (WEF) напередодні саміту в Давосі, що відкрився сьогодні, 20 січня.

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У доповіді наведено результати Глобального дослідження ризиків, в якому зібрано оцінки понад 900 експертів зі всього світу. Вони аналізують глобальні ризики у трьох часових межах: короткостроковій (2025 рік), середньостроковій (до 2027 року) та довгостроковій (до 2025 року).

У середньостроковій перспективі основним ризиком є дезінформація та хибна інформація, у довгостроковій — екстремальні погодні явища.

Основний висновок доповіді — глобальні перспективи стають дедалі невизначенішими в геополітичній, екологічній, соціальній, економічній та технологічній сферах. "Схоже, ми живемо в один із найневизначеніших періодів з часів Холодної війни, і це відображено в результатах доповіді, які показують похмурі перспективи на всіх трьох часових горизонтах", – зазначають у WEF.

Більшість експертів (52%) очікують на нестабільні глобальні перспективи у наступні два роки, а 62% – протягом десяти років.

Десятка глобальних ризиків у 2025 році

Збройні конфлікти країн – включають війни, тероризм, перевороти та громадянські конфлікти, що посилює глобальну нестабільність. Екстремальні погодні явища – посилюються зміною клімату, викликаючи руйнації та підриваючи економічну стійкість. Геоекономічні конфронтації – санкції, тарифи й економічна ізоляція створюють загрозу світовій економіці. Дезінформація та хибна інформація – поширення хибних даних через соціальні мережі та ШІ загрожує стабільності й довірі. Поляризація суспільства – посилюється нерівністю та відмінностями у цінностях, що поглиблює соціальні конфлікти. Економічний спад — глобальна стагнація чи рецесія, зниження інвестицій, зростання безробіття, ослаблення міжнародної торгівлі, що призводить до погіршення економічних умов на глобальному й національному рівнях. Критичні зміни екосистем Землі – втрата біорізноманіття та деградація довкілля ставлять під загрозу стійкість планети. Нестача економічних можливостей – посилює міграційні потоки й соціальне невдоволення. Ерозія прав людини та громадянських свобод — ослаблення свободи слова, зборів, доступу до інформації та захисту особистих даних, посилення державного контролю, зростання цензури та впровадження технологій спостереження. Нерівність – поглиблюється через економічні та соціальні проблеми, посилюючи нестабільність.

Десятка ризиків у перспективі двох і десяти років

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