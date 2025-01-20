В Давосе назвали топ-10 глобальных рисков: война на первом месте

Глобальные перспективы становятся все более неопределенными в геополитической, экологической, социальной, экономической и технологической сферах

Фото: Sergey Kozlov/EPA

Основным глобальным риском в 2025 году является вероятность новых вооруженных конфликтов между государствами. Об этом говорится в докладе Global Risk Report 2025, опубликованным Всемирным экономическим форумом (WEF) накануне открывшегося сегодня, 20 января, саммита в Давосе.

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В докладе представлены результаты Глобального исследования рисков, в котором собраны оценки более 900 экспертов со всего мира. Они анализируют глобальные риски в трех временных рамках: краткосрочной (2025 год), среднесрочной (до 2027 года) и долгосрочной (до 2025 года).

В среднесрочной перспективе основным риском является дезинформация и ложная информация, в долгосрочной — экстремальные погодные явления.

Основной вывод доклада — глобальные перспективы становятся все более неопределенными в геополитической, экологической, социальной, экономической и технологической сферах. "Похоже, мы живем в одно из самых неопределенных периодов со времен Холодной войны, и это отражено в результатах доклада, которые показывают мрачные перспективы по всем трем временным горизонтам", — отмечают в WEF.

Большинство экспертов (52%) ожидают нестабильных глобальных перспектив в следующие два года, а 62% – в течение десяти лет.

Топ-10 глобальных рисков в 2025 году

Вооруженные конфликты государств – включают войны, терроризм, перевороты и гражданские конфликты, что усиливает глобальную нестабильность. Экстремальные погодные явления – усиливаются изменением климата, вызывая разрушения и подрывая экономическую устойчивость. Геоэкономические конфронтации – санкции, тарифы и экономическая изоляция создают угрозу для мировой экономики. Дезинформация и ложная информация – распространение ложных данных через социальные сети и ИИ угрожает стабильности и доверию. Поляризация общества – усиливается неравенством и различиями в ценностях, что углубляет социальные конфликты. Экономический спад — глобальная стагнация или рецессия, снижение инвестиций, рост безработицы, ослабление международной торговли, что приводит к ухудшению экономических условий на глобальном и национальном уровнях. Критические изменения экосистем Земли – потеря биоразнообразия и деградация окружающей среды ставят под угрозу устойчивость планеты. Недостаток экономических возможностей – усиливает миграционные потоки и социальное недовольство. Эрозия прав человека и гражданских свобод — ослабление свободы слова, собраний, доступа к информации и защиты личных данных, усиление государственного контроля, рост цензуры и внедрение технологий наблюдения. Неравенство – углубляется из-за экономических и социальных проблем, усиливая нестабильность.

Топ-10 рисков в перспективе двух и десяти лет

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