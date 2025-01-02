У Польщі зросла частка громадян, які виступають проти запровадження євро. "За" лише 10%

Ідею переходу на євро не підтримують в уряді та Національному банку Польщі

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У Польщі до 56,5% зросла частка громадян, які виступають категорично проти запровадження у країні євро. Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на дані опитування Фонду економічної свободи (Fundacja Wolności Gospodarczej).

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Повністю підтримують перехід на євро 10,1%, скоріше підтримують, ніж не підтримують – 30,7%.

Рік тому противників запровадження євро було менше – 50,8%, скоріше підтримували перехід 34,9%.

Альтернативне опитування, проведене ще у квітні 2024 року SW Research для видання Wprost, показувало, що 61% поляків виступав проти запровадження євро, 26% були "за", 13% – не визначилися.

Автори опитування пов'язують збільшення противників запровадження євро з позицією минулого та чинного уряду, а також Національного банку, які є прихильниками збереження національної валюти. У Міністерстві фінансів навіть ліквідували спеціальний департамент, який відповідав за інтеграцію Польщі з єврозоною.

Польща не взяла зобов'язання перейти на євро після вступу до ЄС у 2004 році. Формально, щоб запровадити євро, країна має відповідати певним економічним критеріям. Насправді перехід на євро не є обов'язковим, якщо країна не вирішить сама зробити цей крок, коли вважатиме це за необхідне.