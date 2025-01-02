Євро впав до найнижчого рівня відносно долара з 2022 року: причини

Європейська валюта впала на 0,4% до $1,0314, найнижчого рівня з листопада 2022 року

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Євро впав до найнижчого рівня стосовно долара за останні два роки на тлі занепокоєння щодо економіки Європи та розбіжності монетарної політики з США, інформує Bloomberg.

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Європейська валюта впала на 0,4% до $1,0314, найнижчого рівня з листопада 2022 року. Вона опустилася приблизно на 8% з кінця вересня, коли торгувалася вище $1,12.

Євро втрачає позиції щодо долара (Фото: Bloomberg)

Курс євро впав через побоювання, що орієнтовані на експорт економіки регіону постраждають від торгівельних мит США, і очікування, що Європейський центральний банк знизить процентні ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система. Політична невизначеність у найбільших економіках блоку також посилила тиск.

Багато стратегів прогнозують падіння до паритету з американським доларом або навіть нижче цього року. Востаннє цей ключовий психологічний поріг було подолано у 2022 році, після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну викликало енергетичну кризу в Європі та спровокувало побоювання рецесії.

Економіка Європи дедалі більше стискається. Це різко контрастує зі США, де обіцянки обраного президента Дональда Трампа про податкові скорочення спонукали ринки закладати у ціни вищі темпи зростання найближчими роками. Трейдери роблять ставку на те, що Європейському центральному банку доведеться різко зменшити відсоткові ставки, щоб підтримати економіку регіону.

ЄЦБ сподівається досягти цільового рівня інфляції у 2% у 2025 році, заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"У 2024 році ми досягли значного прогресу в зниженні інфляції, і, сподіваюся, 2025 рік стане роком, коли ми досягнемо цільових показників, як очікувалося та заплановано в нашій стратегії. Звичайно, ми продовжуватимемо наші зусилля, щоб забезпечити стабільну стабілізацію інфляції на рівні 2% у середньостроковій перспективі", — сказала вона у відео, опублікованому на X у середу.