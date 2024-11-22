Євро впало до мінімуму за два роки й стало однією з найслабших валют серед розвинутих країн

Після слабких звітів PMI у регіоні європейська валюта впала більш ніж на 1% – до $1,0335

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Євро впало до найнижчого за два роки рівня щодо долара. Це сталося після того, як дані в п'ятницю показали, що ділова активність (PMI) у двох найбільших економіках блоку скоротилася сильніше, ніж очікувалося, пише Bloomberg.

Після слабких звітів PMI у регіоні європейська валюта впала більш ніж на 1% – до $1,0335, що є найслабшим показником з листопада 2022 року.

Дедалі частіше трейдери роблять ставки на подальше зниження євро, аж до паритету з доларом. Це було лише двічі з моменту запровадження єдиної європейської валюти у 1999 році.

За останні три місяці євро стало однією з найгірших валют серед розвинутих країн. До цього призводять політичні кризи у Німеччині та Франції, а також перспективи запровадження жорстких торгових тарифів з боку США після повернення Трампа.

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Економіка Європи дедалі більше стискається. Це різко контрастує зі США, де обіцянки обраного президента Дональда Трампа про податкові скорочення спонукали ринки закладати у ціни вищі темпи зростання найближчими роками.

Трейдери роблять ставку на те, що Європейському центральному банку доведеться різко зменшити відсоткові ставки, щоб підтримати економіку регіону. Ймовірність зниження ставки на пів пункту наступного місяця підскочила до понад 50% із 15%.

Облігації єврозони підскочили, оскільки ринок оцінив слабші економічні перспективи. Дворічні німецькі облігації лідирували у зростанні, знизивши прибутковість на 13 базисних пунктів — до 1,98%, найнижчого рівня з 2022 року.

Трейдери також підвищили ставки на масштаби зниження ставок наступного року, очікуючи близько 150 базисних пунктів.