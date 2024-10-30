Економіка єврозони несподівано зросла на 0,4%, перевищивши прогнози
Економічне зростання у єврозоні прискорилося до 0,4% у третьому кварталі 2024 року, тоді як економісти прогнозували, що воно утримається на рівні 0,2%. Про це пише Bloomberg.
Несподівано високі показники зростання можуть підтримати аргументи на користь збереження поступових темпів пом'якшення і дотримання традиційного зниження вартості запозичень на чверть пункту.
Трейдери зменшили ставки на зниження ставки ЄЦБ, оцінюючи ймовірність зниження ставки на пів пункту у грудні приблизно у 25%. Раніше цього місяця ймовірність зниження ставки становила 50%.
З огляду на те, що зростання, ймовірно, сповільниться у четвертому кварталі, ризики погіршення прогнозу зростають, а процес дезінфляції значно просунувся, Рада керівників залишається на шляху до ще одного зниження ставки на 25 б. п. цього року.
Зростання ВВП Німеччини на 0,2% застало аналітиків зненацька, хоча показник за попередні три місяці був різко переглянутий у бік зниження.
Літні Олімпійські ігри у Парижі сприяли зростанню ВВП Франції на 0,4%. Такі показники у країні зумовлювалися підвищенням споживчого попиту, тоді як валове накопичення основного капіталу продовжувало падати. Зовнішня торгівля також сприяла зростанню.
Австрія досягла зростання на 0,3%, найбільшого за останні два роки, завдяки відновленню споживання, тоді як зростання ВВП Португалії та Литви прискорилося.
ВВП Іспанії зріс на 3,4% у третьому кварталі порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
- У липні 2024 року МВФ зберіг прогноз зростання глобального ВВП на рівні 3,2% у 2024 році та підвищив прогноз на 2025 рік до 3,3%.
- ВВП Євросоюзу, як і єврозони, зріс на 0,3% у другому кварталі, порівняно з першим кварталом.