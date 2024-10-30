Экономика еврозоны неожиданно выросла на 0,4%, превысив прогнозы
Экономический рост в еврозоне ускорился до 0,4% в третьем квартале 2024 года, в то время как экономисты прогнозировали, что он удержится на уровне 0,2%. Об этом пишет Bloomberg.
Неожиданно высокие показатели роста могут поддержать доводы в пользу сохранения постепенных темпов смягчения и соблюдения традиционного снижения стоимости заимствований на четверть пункта.
Трейдеры снизили ставки на снижение ставки ЕЦБ, оценивая вероятность снижения ставки на полпункта в декабре примерно в 25%. Ранее в этом месяце вероятность снижения ставки составила 50%.
Учитывая, что рост, вероятно, замедлится в четвертом квартале, риски ухудшения прогноза возрастают, а процесс дезинфляции значительно продвинулся, Совет управляющих остается на пути к еще одному снижению ставки на 25 б. п. этого года.
Рост ВВП Германии на 0,2% застал аналитиков врасплох, хотя показатель за предыдущие три месяца был резко пересмотрен в сторону снижения.
Летние Олимпийские игры в Париже привели к росту ВВП Франции на 0,4%. Такие характеристики в стране обуславливалось повышением потребительского спроса, в то время как валовое скопление основного капитала продолжало падать. Внешняя торговля также способствовала росту.
Австрия достигла роста на 0,3%, крупнейшего за последние два года благодаря возобновлению потребления, тогда как рост ВВП Португалии и Литвы ускорился.
ВВП Испании вырос на 3,4% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В июле 2024 года МВФ сохранил прогноз роста глобального ВВП на уровне 3,2% в 2024 году и повысил прогноз на 2025 год до 3,3%.
- ВВП Евросоюза, как и еврозоны, вырос на 0,3% во втором квартале по сравнению с первым кварталом.