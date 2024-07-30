Экономика ЕС растет, несмотря на спад в Германии

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ВВП Евросоюза, как и в еврозоны, вырос на 0,3% во втором квартале, по сравнению с первым кварталом. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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В первом квартале экономики ЕС и еврозоны также показали рост в 0,3%.

В годовом выражении экономика ЕС выросла на 0,6% (0,5% в первом квартале), еврозоны — на 0,7% (0,6%).

Среди государств-членов, по которым имеются данные за второй квартал 2024 года, Ирландия (+1,2%) зафиксировала самый высокий рост по сравнению с предыдущим кварталом, за ней следуют Литва (+0,9%) и Испания (+0,8%).

Самый высокий спад был зафиксирован в Латвии (-1,1%), Швеции (-0,8%) и Венгрии (-0,2%).

По данным Федерального статистического ведомства экономика Германии неожиданно сократилась на 0,1% во втором квартале к предыдущему кварталу, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост ВВП страны на 0,1%. В годовом выражении немецкая экономика выросла на 0,3%.