Економіка ЄС зростає, попри спад у Німеччині

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ВВП Євросоюзу, як і єврозони, зріс на 0,3% у другому кварталі, порівняно з першим кварталом. Про це свідчать дані Євростату.

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У першому кварталі економіки ЄС та єврозони також показали зростання 0,3%.

У річному вираженні економіка ЄС зросла на 0,6% (0,5% у першому кварталі), єврозони – на 0,7% (0,6%).

Серед держав-членів, за якими є дані за другий квартал 2024 року, Ірландія (+1,2%) зафіксувала найвище зростання порівняно з попереднім кварталом, за нею йдуть Литва (+0,9%) та Іспанія (+0,8%).

Найвищий спад був зафіксований у Латвії (-1,1%), Швеції (-0,8%) та Угорщині (-0,2%).

За даними Федерального статистичного відомства економіка Німеччини несподівано скоротилася на 0,1% у другому кварталі до попереднього кварталу, що виявилося нижчим за очікування аналітиків, які прогнозували зростання ВВП країни на 0,1%. У річному вираженні німецька економіка зросла на 0,3%.