Евро упал до минимума за два года и стал одной из самых слабых валют среди развитых стран

После слабых отчетов PMI в регионе европейская валюта упала более чем на 1% – до $1,0335

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Евро упал до самого низкого за два года уровня по отношению к доллару. Это произошло после того, как данные в пятницу показали, что деловая активность (PMI) в двух крупнейших экономиках блока сократилась сильнее, чем ожидалось, пишет Bloomberg.

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После слабых отчетов PMI в регионе европейская валюта упала более чем на 1% – до $1,0335, что является самым слабым показателем с ноября 2022 года.

Все чаще трейдеры делают ставки на дальнейшее снижение евро, вплоть до паритета с долларом. Это было лишь дважды с момента введения единой европейской валюты в 1999 году.

За последние три месяца евро стал одной из худших валют среди развитых стран. К этому привели политические кризисы в Германии и Франции, а также перспективы введения жестких торговых тарифов со стороны США после возвращения Трампа.

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Экономика Европы все больше сжимается. Это резко контрастирует с США, где обещания избранного президента Дональда Трампа о налоговых сокращениях побудили рынки закладывать в цены более высокие темпы роста в ближайшие годы.

Трейдеры делают ставку на то, что Европейскому центральному банку придется резко снизить процентные ставки, чтобы поддержать экономику региона. Вероятность снижения ставки на полпункта в следующем месяце подскочила до более чем 50% с 15%.

Облигации еврозоны подскочили, поскольку рынок оценил более слабые экономические перспективы. Двухлетние немецкие облигации лидировали в росте, снизив доходность на 13 базисных пунктов — до 1,98%, самого низкого уровня с 2022 года.

Трейдеры также повысили ставки на масштабы снижения ставок на следующий год, ожидая около 150 базисных пунктов.