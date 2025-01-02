Евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с 2022 года: причины

Европейская валюта упала на 0,4% до $1,0314, самого низкого уровня с ноября 2022 года

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Евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года на фоне обеспокоенности по поводу экономики Европы и расхождений в монетарной политике США, информирует Bloomberg.

Европейская валюта упала на 0,4% до $1,0314, самого низкого уровня с ноября 2022 года. Она опустилась примерно на 8% с конца сентября, когда торговалась выше $1,12.

Евро теряет позиции по отношению к доллару (Фото: Bloomberg)

Курс евро упал из-за опасений, что ориентированные на экспорт экономики региона пострадают от торговых пошлин США, и ожидания, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки более агрессивно, чем Федеральная резервная система. Политическая неопределенность в крупнейших экономиках блока усилила давление.

Многие стратеги прогнозируют падение до паритета с американским долларом или даже ниже в этом году. Последний раз этот ключевой психологический порог был преодолен в 2022 году, после того, как полномасштабное вторжение России в Украину вызвало энергетический кризис в Европе и спровоцировало опасения рецессии.

Экономика Европы все больше сжимается. Это резко контрастирует с США, где обещания избранного президента Дональда Трампа о налоговых сокращениях побудили рынки закладывать в цены более высокие темпы роста в ближайшие годы. Трейдеры делают ставку на то, что Европейскому центральному банку придется резко снизить процентные ставки, чтобы поддержать экономику региона.

ЕЦБ надеется достичь целевого уровня инфляции в 2% в 2025 году, заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"В 2024 году мы достигли значительного прогресса в снижении инфляции, и, надеюсь, 2025-й станет годом, когда мы достигнем целевых показателей, как ожидалось и запланировано в нашей стратегии. Конечно, мы будем продолжать наши усилия, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе", — сказала она в видео, опубликованном на X в среду.