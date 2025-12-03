У Раді підготували фінальні правки до бюджету-2026 перед голосуванням: список
Верховна Рада в останній момент перед голосуванням збирається внести поправки до проєкту державного бюджету на 2026 рік, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
Місцевим бюджетам пропонується додатково передати 4% від ПДФО (загалом – 64%) з цільовим спрямуванням на оплату енергоносіїв та погашення заборгованості за різницю в тарифах, що дозволить виключити відповідну субвенцію на суму 15,2 млрд грн для збалансування держбюджету.
На закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони пропонується додати 1 млрд грн, гроші будуть зняті з програми "військового резерву".
На Бюро економічної безпеки додатково виділять 244 млн грн, які планується виділити з резервного фонду.
У бюджеті буде підвищення заробітної плати вчителів з 1 січня на 30% та ще на 20% з 1 вересня без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат протягом року.
- Своєчасне ухвалення державного бюджету на 2026 рік має вирішальне значення для нової програми між Україною та Міжнародним валютним фондом.
- Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев казав, що "навіть не хоче говорити, що буде з країною" без цієї програми.
