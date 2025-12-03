В Раде подготовили финальные правки в бюджет-2026 перед голосованием: список

Парламент готовится принять государственный бюджет на 2026 год, от которого зависит будущая программа с МВФ

Фото: Роксолана Пидласа / Facebook

Верховная Рада в последний момент перед голосованием собирается внести поправки в проект государственного бюджета на 2026 год, сообщила председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Местным бюджетам предлагается дополнительно передать 4% от НДФЛ (всего – 64%) с целевым направлением на оплату энергоносителей и погашение задолженности за разницу в тарифах, что позволит исключить соответствующую субвенцию на сумму 15,2 млрд грн для сбалансирования госбюджета.

На закупку оружия и военной техники Министерством обороны предлагается добавить 1 млрд грн, деньги будут сняты с программы "военного резерва".

На Бюро экономической безопасности дополнительно выделят 244 млн грн, которые планируется выделить из резервного фонда.

В бюджете будет повышение заработной платы учителей с 1 января на 30% и еще на 20% с 1 сентября без каких-либо изменений в подходах к оплате труда учителей. В то же время, предлагается добавить 4,8 млрд грн на программу престижности труда педагогических работников, чтобы иметь возможность рассмотреть дальнейшее увеличение зарплат в течение года.