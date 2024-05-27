У Раді прогнозують, що параметри підвищення податків стануть відомі після червня

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Верховна Рада України готується до збільшення військового збору та податку на додану вартість (ПДВ). Цей крок необхідний для покриття чимраз вищих витрат на оборону країни. Про це в інтерв'ю Radio NV розповів перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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"Остаточні параметри будуть відомі після червня. Ми передбачали нестачу коштів ще з вересня минулого року, коли побачили бюджет...Тому для тих, хто слідкує за цією тематикою, нічого нового не трапилось. Зрозуміло, що цей дефіцит мав покриватися або шляхом ефективності адміністрування… Це всі славнозвісні нелегальні ринки тютюну, алкоголю, палива, ігорки (грального бізнесу. — Ред.), контрабанда на митниці, Енергоатом мій "улюблений". Якби позакривати дірки, можна було б знайти велику частину цих грошей. Або шляхом підвищення податків. Більше варіантів немає. Є ще варіант — надрукувати гроші, але це порушення [домовленостей з] МВФ і, чесно кажучи, це "спіраль смерті" — одразу призводить до того, що ми бачимо в Аргентині, умовно", – сказав Железняк.

За його словами, видатки на оборону минулого року були нижчими з декількох причин, але цього року вони суттєво збільшаться через інфляцію, мобілізацію та потребу у зброї. Раніше очікували, що розрив бюджету складе близько 400 млрд грн, зараз через збільшення видатків цифра може сягати понад 700 млрд.

Уряд планує подати законопроєкт у липні, однак, як зазначив Железняк, ухвалення непопулярних рішень може затягнутися до серпня.

"Навіть якщо податки будуть проголосовані в серпні, у нас залишиться лише чотири місяці, щоб закрити бюджетну діру," — підкреслив він.

Железняк також висловив надію на підтримку міжнародних партнерів, зокрема можливе використання прибутків від російських активів для залучення кредиту на $50 мільярдів, що частково допоможе закрити дефіцит.

Після схвалення четвертого перегляду програми МВФ для України, очікуваного в другій половині червня, уряд разом з партнерами розпочне активну роботу над бюджетом і новими податками. За словами Железняка, пакет заходів включатиме зміни до Податкового і Бюджетного кодексів, а також коригування бюджету на 2024 рік зі скороченням непрофільних видатків.

"І після того уряд разом з партнерами почне напрацювання, як звести бюджет у цьому році. І особливий виклик у наступному році. Тому що в цьому році у нас хоча б є міжнародна підтримка. У наступному році з необхідних 32-35 млрд поки що є десь 15 млрд", – сказав Железняк.

Раніше Forbes повідомляв, що військовий збір пропонується підвищити з 1,5% до 5% і поширити його на ФОПів (що збільшить їх податкове навантаження вдвічі). Про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення – на 2–3 відсоткових пункти (зараз 20%).

У лютому Економічна правда також писала про те, що влада обговорює план збільшення доходів бюджету, який Україна має презентувати в межах програми з Міжнародним валютним фондом.