В Раде прогнозируют, что параметры повышения налогов станут известны после июня

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Верховная Рада готовится к увеличению военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС). Этот шаг необходим для покрытия растущих расходов на оборону страны. Об этом в интервью Radio NV рассказал первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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"Окончательные параметры будут известны после июня. Мы предусматривали нехватку средств еще с сентября прошлого года, когда увидели бюджет... Поэтому для тех, кто следит за этой тематикой, ничего нового не случилось. Понятно, что этот дефицит должен был покрываться или за счет эффективности администрирования… Это все знаменитые нелегальные рынки табака, алкоголя, топлива, игорки (игрового бизнеса. — Ред.), контрабанда на таможне, Энергоатом мой "любимый". Больше вариантов нет. Есть еще вариант — напечатать деньги, но это нарушение [договоренностей с] МВФ и, честно говоря, это "спираль смерти" — сразу приводит к тому, что мы видим в Аргентине, условно", – сказал Железняк.

По его словам, расходы на оборону в прошлом году были ниже по ряду причин, но в этом году они существенно увеличатся из-за инфляции, мобилизации и потребности в оружии. Ранее ожидали, что разрыв бюджета составит около 400 млрд грн, сейчас из-за увеличения расходов цифра может достигать более 700 млрд грн.

Правительство планирует подать законопроект в июле, однако, как отметил Железняк, принятие непопулярных решений может затянуться до августа.

"Даже если налоги будут приняты в августе, у нас останется всего четыре месяца, чтобы закрыть бюджетную дыру", – подчеркнул он.

Железняк также выразил надежду на поддержку международных партнеров, включая возможное использование доходов от российских активов для привлечения кредита в $50 миллиардов, что частично поможет закрыть дефицит.

После одобрения четвертого пересмотра программы МВФ для Украины, ожидаемого во второй половине июня, правительство вместе с партнерами приступит к активной работе над бюджетом и новыми налогами. По словам Железняка, пакет мер будет включать изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также корректировку бюджета на 2024 год с сокращением непрофильных расходов.

"И после того правительство вместе с партнерами начнет наработку, как свести бюджет в этом году. И особый вызов в следующем году. Потому что в этом году у нас хотя бы есть международная поддержка. В следующем году из необходимых 32-35 млрд пока есть где-то 15 млрд", – сказал Железняк.

Ранее Forbes сообщал, что военный сбор предлагается повысить с 1,5% до 5% и распространить его на ФОП (что увеличит их налоговую нагрузку вдвое). Об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение – на 2–3 процентных пункта (сейчас 20%).

В феврале Экономическая правда также писала о том, что власти обсуждают план увеличения доходов бюджета, который Украина должна презентовать в рамках программы с Международным валютным фондом.