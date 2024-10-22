У РФ закінчується термін дії сертифікатів чипів Visa і Mastercard: це вплине на росіян

Наприкінці року у низки російських банків спливе дія сертифікатів безпеки чипів карток Visa і Mastercard, що може призвести до проблем із платежами

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Наприкінці 2024 року російські банки можуть постати перед труднощами в обробці платежів через закінчення терміну дії сертифікатів безпеки чипів карток Visa і Mastercard. Про це повідомляє російський РБК.

Як зазначають експерти, сертифікати безпеки чипів не завжди збігаються з терміном дії самих банківських карток, адже вони закуповуються на різні періоди, такі як три або п'ять років.

До того, як міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard покинули російський ринок у 2022 році, термін дії цих сертифікатів подовжувався автоматично. Проте тепер російські банки повинні самостійно вирішувати, чи прийматимуть до оплати картки з простроченими сертифікатами.

Функціонування платіжних карток залежить від двох учасників платіжного процесу — банку-емітента та банку-еквайру. Хоча масові операції, ймовірно, не постраждають, частина транзакцій, зокрема відкладені операції, як-от оплата проїзду в транспорті або офлайн платежі через непідключені до мережі POS-термінали, може бути ускладнена.