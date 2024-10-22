В РФ истекает срок действия сертификатов чипов Visa и Mastercard: это повлияет на россиян

К концу года у ряда росбанков истечет действие сертификатов безопасности чипов карт Visa и Mastercard, что может привести к проблемам с платежами

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В конце 2024 года российские банки могут столкнуться с трудностями в обработке платежей по истечении срока действия сертификатов безопасности чипов карт Visa и Mastercard. Об этом сообщает российский РБК.

Как отмечают эксперты, сертификаты безопасности чипов не всегда совпадают со сроком действия самих банковских карт, ведь они закупаются на разные периоды, такие как три или пять лет.

До того как международные платежные системы Visa и Mastercard покинули российский рынок в 2022 году, срок действия этих сертификатов продлевался автоматически. Однако теперь российские банки должны самостоятельно решать, будут ли принимать к оплате карты с просроченными сертификатами.

Функционирование платежных карт зависит от двух участников платежного процесса – банка-эмитента и банка-эквайера. Хотя массовые операции, вероятно, не пострадают, часть транзакций, в частности отложенные операции, например оплата проезда в транспорте или офлайн платежи из-за неподключенных к сети POS-терминалов, может быть затруднена.