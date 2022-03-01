Visa заблокировала операции по картам банков РФ из санкционного списка

Международная платежная система Visa заблокировала карты российских банков, на которые наложены санкции из-за военного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщила вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европе Вира Платонова.

"Visa уже приступила к имплементации соответствующих санкций и заблокировала карты указанных банков. Visa готова продолжать действовать в соответствии с дополнительными санкциями, которые могут быть введены", – написала Платонова в Facebook.

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Список банков под санкциями, которым Visa заблокировала карты, включает: Белвнешэкономобанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, Озон Банк, Росгосстрах Банк, Банк "Финансовая Корпорация Открытие", БМ Банк, Банк ВТБ, Банк ВТБ Грузия, Банк ВТБ Беларусь, Банк ВТБ Армения, Дочернее АО Банк ВТБ Азербайджан, Банк Дабрабыт (Беларусь), Белинвестбанк, Вьетнамско-российский совместный банк, Саровбизнесбанк, Западно-Сибирский коммерческий банк.

Также, в поддержку гуманитарной помощи народу Украины Visa Foundation выделяет $2 млн на программу US Fund for UNICEF, говорится в официальном сообщении компании.

Visa также удвоит сумму благотворительного сбора работниками компании (до $1 млн) для средств UNICEF и Красного Креста, направленных на гуманитарную помощь Украине.

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Роман Брыль

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