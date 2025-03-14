Euractiv: У ЄС придумали, як обійти вето Угорщини та надати до 40 млрд євро Україні

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Європейський Союз запропонував створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від 20 до 40 мільярдів євро. Фонд має працювати на добровільній основі, щоб уникнути можливого вето з боку Угорщини. З відповідним документом ознайомилося видання Euractiv.

Минулого місяця дипломатична служба ЄС запропонувала механізм постачання 1,5 мільйона артилерійських снарядів, однак у проєкті документа не було зазначено конкретної суми, необхідної для реалізації цього плану.

Зважаючи на постійну відмову Угорщини підтримувати будь-які ініціативи щодо допомоги Україні через механізми ЄС, документ був змінений таким чином, аби участь у ньому брали лише зацікавлені держави-члени.

Оновлена версія пропозиції, з якою ознайомилося видання, зазначає, що країни "заохочуються до надання військової допомоги Україні у 2025 році на суму щонайменше 20 мільярдів євро з можливим збільшенням до 40 мільярдів залежно від потреб Києва".

Перший етап передбачає виділення 5 мільярдів євро на закупівлю 2 мільйонів великокаліберних артилерійських снарядів у 2025 році.

Кожна країна братиме участь відповідно до своїх економічних можливостей — грошовими внесками або постачанням військової техніки та озброєнь. ЄС зі свого боку внесе 1,9 мільярда євро, отриманих від прибутків із заморожених російських активів, хоча частину цих коштів уже було розподілено.

Пріоритетними напрямами допомоги мають стати великокаліберні артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони, ракети, дрони, винищувачі, а також підтримка відновлення українських бригад, що включає технічне обслуговування обладнання та нелетальну допомогу.

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Крім того, у документі згадуються "внески держав-членів у безпекові гарантії для України", однак деталі цього пункту не розкриваються. Також до ініціативи можуть бути включені будь-які інші види військової підтримки, які Київ вважатиме пріоритетними.

Документ було розіслано країнам ЄС у четвер перед засіданням міністрів закордонних справ, запланованим на понеділок. Наступного тижня лідери держав ЄС зберуться на саміт, щоб обговорити питання допомоги Україні та зміцнення обороноздатності блоку.

Країни-члени мають визначитися щодо участі у програмі до 30 квітня.

Очікується, що наступного тижня Єврокомісія представить деталі свого плану щодо залучення 800 мільярдів євро для спільних закупівель європейської оборонної техніки та розвитку оборонної промисловості.