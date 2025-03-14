В ЕС придумали, как обойти вето Венгрии и предоставить до 40 млрд евро помощи Украине

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Европейский Союз предложил создать фонд для предоставления Украине военной помощи на сумму от 20 до 40 миллиардов евро. Фонд должен работать на добровольной основе во избежание возможного вето со стороны Венгрии. С соответствующим документом ознакомилось издание Euractiv.

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В прошлом месяце дипломатическая служба ЕС предложила механизм поставок 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, однако в проекте документа не было указано конкретной суммы, необходимой для реализации этого плана.

Ввиду постоянного отказа Венгрии поддерживать любые инициативы относительно помощи Украине через механизмы ЕС, документ был изменен таким образом, чтобы участие в нем принимали только заинтересованные государства-члены.

Обновленная версия предложения, с которым ознакомилось издание, отмечает, что страны "поощряются в предоставлении военной помощи Украине в 2025 году на сумму не менее 20 миллиардов евро с возможным увеличением до 40 миллиардов в зависимости от потребностей Киева".

Первый этап предусматривает выделение 5 миллиардов евро на закупку 2 миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов в 2025 году.

Каждая страна будет участвовать в соответствии со своими экономическими возможностями — денежными взносами или поставками военной техники и вооружений. ЕС со своей стороны внесет 1,9 миллиарда евро, полученных от доходов из замороженных российских активов, хотя часть этих средств уже была распределена.

Приоритетными направлениями помощи должны стать крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, ракеты, дроны, истребители, а также поддержка восстановления украинских бригад, включающая в себя техническое обслуживание оборудования и нелетальную помощь.

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Кроме того, в документе упоминаются "взносы государств-членов в гарантии безопасности для Украины", однако детали этого пункта не раскрываются. Также в инициативу могут быть включены любые другие виды военной поддержки, которые Киев сочтет приоритетными.

Документ был разослан странам ЕС в четверг перед заседанием министров иностранных дел, запланированным на понедельник. На следующей неделе лидеры государств ЕС соберутся на саммит, чтобы обсудить вопросы помощи Украине и укрепления обороноспособности блока.

Страны-члены должны определиться относительно участия в программе до 30 апреля.

Ожидается, что на следующей неделе Еврокомиссия представит детали своего плана по привлечению 800 миллиардов евро для совместных закупок европейской оборонной техники и развития оборонной промышленности.