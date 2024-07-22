Угоди на $510 млн: ринок злиття та поглинання в Україні зріс у 2024 році

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Після значного пожвавлення у 2023 році активність на українському ринку злиттів та поглинань (M&A) продовжила зростати у першому півріччі 2024 року: кількість угод збільшилася на 4,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року (з 24 до 25 угод). Про це свідчать дані звіту KPMG в Україні.

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Загальна вартість угод зросла на 31%, порівняно з першим півріччям минулого року, до $510 млн.

Середня вартість угод зросла з $28 млн у першому півріччі 2023 року до $43 млн у першому півріччі 2024 року. Зростання відбулося завдяки двом великим угодам, вартість яких перевищила $100 млн: це раунд фінансування ІТ-компанії Creatio на суму $200 млн та придбання NJJ Capital телекомунікаційної компанії "Датагруп-Воля" за $120 млн.

Іноземні інвестори уклали сім угод M&A (дев'ять угод у першому півріччі 2023) загальною вартістю $410 млн. Переважна більшість цих угод (шість із семи) пройшли у сфері інновацій та технологій, що є продовженням тенденцій 2023 року.

На угоди за участю українських інвесторів припадало 9% від загальної вартості угод та 40% від загального обсягу угод в Україні. У KPMG зазначають, що у 2024 році спостерігався найнижчий рівень розкриття інформації про вартість угод на внутрішньому ринку з 2013 року: інформацію про вартість угод було розкрито лише по 20% транзакцій (67% у першому півріччі 2023 року).

Серед помітних угод на внутрішньому ринку – придбання корпорацією Biosfera компанії Service Pro, великого дистриб'ютора товарів для дому та гігієни.