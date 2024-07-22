Сделки на $510 млн: рынок слияний и поглощений в Украине вырос в 2024 году

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После значительного оживления в 2023 году активность на украинском рынке слияний и поглощений (M&A) продолжила расти в первом полугодии 2024: количество сделок увеличилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 (с 24 до 25 сделок). Об этом свидетельствуют данные отчета KPMG в Украине.

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Общая стоимость сделок выросла на 31% по сравнению с первым полугодием прошлого года до $510 млн.

Средняя стоимость сделок выросла с $28 млн в первом полугодии 2023 года до $43 млн в первом полугодии 2024 года. Рост произошел благодаря двум крупным сделкам, стоимость которых превысила $100 млн: это раунд финансирования IТ-компании Creatio на сумму $200 млн и приобретение NJJ Capital телекоммуникационной компании "Датагруп-Воля" за $120 млн.

Иностранные инвесторы заключили семь соглашений M&A (девять соглашений в первом полугодии 2023) общей стоимостью $410 млн. Подавляющее большинство этих соглашений (шесть из семи) прошли в сфере инноваций и технологий, что является продолжением тенденций 2023 года.

На сделки с участием украинских инвесторов приходилось 9% от общей стоимости сделок и 40% от общего объема сделок в Украине. В KPMG отмечают, что в 2024 году наблюдался самый низкий уровень раскрытия информации о стоимости сделок на внутреннем рынке с 2013 года: информация о стоимости сделок была раскрыта только по 20% транзакций (67% в первом полугодии 2023 года).

Среди заметных сделок на внутреннем рынке – приобретение корпорацией Biosfera компании Service Pro, крупного дистрибьютора товаров для дома и гигиены.