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Сделки на $3 млрд: рынок слияний и поглощений вырос в 2,3 раза в Украине за год

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 08:59
Сделки на $3 млрд: рынок слияний и поглощений вырос в 2,3 раза в Украине за год - Фото
Фото: depositphotos.com

Объем анонсированных и завершенных сделок слияния и поглощения (M&A) в Украине, включая корпоративные сделки, сделки по приватизации и венчурные сделки по технологическим компаниям, по итогам 2021 года составил $2,72 млрд. По сравнению с 2020 годом совокупный объем сделок M&A по всем категориям вырос в 2,3 раза, а количество сделок увеличилось на 40% до 112 сделок, говорится в исследовании InVentures.  

Учитывая невысокую публичность и прозрачность сделок, размер рынка может быть выше, как минимуму на 20% и соответственно оценивается более $3,2 млрд, добавляют в издании. 

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В отраслевом разрезе наибольшее количество сделок M&A пришлось на IТ сектор – 32 сделки на сумму $789 млн. 

В сельском хозяйстве и агробизнесе, преимущественно с сфере растениеводства, заключено 19 сделок на сумму $234 млн. 

В пищевой промышленности, где драйвером роста выступила приватизация спиртзаводов, состоялось 14 сделок на сумму $58 млн. В финансовая сфере – 8 сделок на сумму $109 млн, в добывающей промышленности – 8 сделок на сумму $108 млн, транспорте и складском хозяйстве (преимущественно зерновые элеваторы) – 8 сделок на $34 млн. 

В исследование не были включены некоторые неподтвержденные транзакции, среди которых: покупка Glovo сервиса Zakaz.ua за $60 млн, планируемое приобретение Укрпоштой за $10 млн Альпари Банк, покупка грузинским банком TBC Bank банка Piraeus за $15 млн. 

Также не включены в список сделок крупный инвестиционный раунд по привлечению $800 млн финтех-стартапом Revolut украинца Влада Яценко от японского конгломерата SoftBank Vision Fund 2 и американского хедж-фонда Tiger Global Management. И сделка по Firefly Aerospace Макса Полякова, которая привлекла $200 млн. 

Авторы исследования отмечают, если в 2020 году активность иностранных инвесторов по приобретению активов в Украине стагнировала, в первую очередь, в связи с распространением эпидемии COVID-19 в мировом масштабе, то в 2021 году риски военного вторжения России на территорию Украины вышли на первый план.  

Сделки на $3 млрд: рынок слияний и поглощений вырос в 2,3 раза в Украине за год

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Роман Брыль
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M&A слияния и поглощения
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