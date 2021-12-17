Сделки на $3 млрд: рынок слияний и поглощений вырос в 2,3 раза в Украине за год

Объем анонсированных и завершенных сделок слияния и поглощения (M&A) в Украине, включая корпоративные сделки, сделки по приватизации и венчурные сделки по технологическим компаниям, по итогам 2021 года составил $2,72 млрд. По сравнению с 2020 годом совокупный объем сделок M&A по всем категориям вырос в 2,3 раза, а количество сделок увеличилось на 40% до 112 сделок, говорится в исследовании InVentures.

Учитывая невысокую публичность и прозрачность сделок, размер рынка может быть выше, как минимуму на 20% и соответственно оценивается более $3,2 млрд, добавляют в издании.

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В отраслевом разрезе наибольшее количество сделок M&A пришлось на IТ сектор – 32 сделки на сумму $789 млн.

В сельском хозяйстве и агробизнесе, преимущественно с сфере растениеводства, заключено 19 сделок на сумму $234 млн.

В пищевой промышленности, где драйвером роста выступила приватизация спиртзаводов, состоялось 14 сделок на сумму $58 млн. В финансовая сфере – 8 сделок на сумму $109 млн, в добывающей промышленности – 8 сделок на сумму $108 млн, транспорте и складском хозяйстве (преимущественно зерновые элеваторы) – 8 сделок на $34 млн.

В исследование не были включены некоторые неподтвержденные транзакции, среди которых: покупка Glovo сервиса Zakaz.ua за $60 млн, планируемое приобретение Укрпоштой за $10 млн Альпари Банк, покупка грузинским банком TBC Bank банка Piraeus за $15 млн.

Также не включены в список сделок крупный инвестиционный раунд по привлечению $800 млн финтех-стартапом Revolut украинца Влада Яценко от японского конгломерата SoftBank Vision Fund 2 и американского хедж-фонда Tiger Global Management. И сделка по Firefly Aerospace Макса Полякова, которая привлекла $200 млн.

Авторы исследования отмечают, если в 2020 году активность иностранных инвесторов по приобретению активов в Украине стагнировала, в первую очередь, в связи с распространением эпидемии COVID-19 в мировом масштабе, то в 2021 году риски военного вторжения России на территорию Украины вышли на первый план.

12 ноября 2021 года Укрпошта достигла договоренности о покупке банка Альпари за 260 млн грн.

22 ноября Акционеры страховой компании ВУСО достигли предварительной договоренности о покупке страховой компании АСКА.

8 декабря акционеры одобрили слияние Турбоатома и Электротяжмаша.

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Роман Брыль

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