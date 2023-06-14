RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна нарощує експорт: вдалося продати товарів на $13,3 млрд — Держстат

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 17:54
Україна нарощує експорт: вдалося продати товарів на $13,3 млрд — Держстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Україна експортувала товарів на $13,3 млрд у січні-квітні 2023 року, що на 19,6% менше ніж за аналогічний період минулого року. Дані оприлюднила Державна служба статистики.

За підсумками першого кварталу експорт становив $10,3 млрд (мінус 26,1% проти січня-березня 2022 року).

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Імпорт товарів у січні-квітні зріс у річному обчислені на 21,5% до $20,3 млрд.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило $7,04 млрд (у січні-квітні 2022 року також негативне – $177,2 млн, у січні-березні 2023 року – $5,39 млрд).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,65 (у січні-квітні 2022 року – 0,99).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 218 країн світу.

Україна збільшила експорт зернових (+11% до січня-квітня 2022 року), готових харчових продуктів (+10%), фармацевтичної продукції (+35,5%).

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем
Роман Бриль
експорт зернаДержстатімпортзовнішня торгівляекспорт україни
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 