Україна нарощує експорт: вдалося продати товарів на $13,3 млрд — Держстат
Україна експортувала товарів на $13,3 млрд у січні-квітні 2023 року, що на 19,6% менше ніж за аналогічний період минулого року. Дані оприлюднила Державна служба статистики.
За підсумками першого кварталу експорт становив $10,3 млрд (мінус 26,1% проти січня-березня 2022 року).
Імпорт товарів у січні-квітні зріс у річному обчислені на 21,5% до $20,3 млрд.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило $7,04 млрд (у січні-квітні 2022 року також негативне – $177,2 млн, у січні-березні 2023 року – $5,39 млрд).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,65 (у січні-квітні 2022 року – 0,99).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 218 країн світу.
Україна збільшила експорт зернових (+11% до січня-квітня 2022 року), готових харчових продуктів (+10%), фармацевтичної продукції (+35,5%).
- У травні експорт зерновим коридором скоротився вдвічі – ООН.
- У травні українські виробники збільшили на 29,7% обсяги експорту молочних продуктів до 9760 тонн.
- 2 червня Євростат показав, що Євросоюз згортає торгівлю з Росією. Імпорт та експорт скоротилися в рази.
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