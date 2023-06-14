Украина наращивает экспорт: удалось продать товаров на $13,3 млрд — Госстат

Украина экспортировала товаров на $13,3 млрд в январе-апреле 2023 года, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные опубликовала Государственная служба статистики.

По итогам первого квартала экспорт составил $10,3 млрд (минус 26,1% по сравнению с январем-мартом 2022 года).

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Импорт товаров в январе-апреле вырос в годовом исчислении на 21,5% до $20,3 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли составило $7,04 млрд (в январе-апреле 2022 года также отрицательное – $177,2 млн, в январе-марте 2023 года – $5,39 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,65 (в январе-апреле 2022 года – 0,99).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира.

Украина увеличила экспорт зерновых (+11% к январю-апрелю 2022 года), готовых пищевых продуктов (+10%), фармацевтической продукции (+35,5%).

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