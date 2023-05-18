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Україна відкриває інформацію про свої доходи. Приєдналася до глобальної бази ОЕСР

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 18:54
Україна відкриває інформацію про свої доходи. Приєдналася до глобальної бази ОЕСР - Фото
Фото: depositphotos.com

Україна в рамках поглиблення співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) приєдналася до Глобальної бази даних статистики доходів ОЕСР та стала 121 країною, яка подає інформацію до найбільшого відкритого джерела даних про доходи. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Відтепер податкові та неподаткові надходження до бюджетів усіх рівнів України за 2012-2021 рік будуть класифіковані відповідно до категорій доходів ОЕСР.

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В базі відображатимуться співвідношення різних категорій податків до ВВП та загальної суми надходжень.

Інформація щорічно оновлюватиметься відповідними даними за попередній рік.

Метою цієї ініціативи ОЕСР є підвищення якості, узгодженості, сумісності та доступності даних про доходи.

Глобальна база доходів надає порівняні дані про рівень оподаткування, податкову структуру та зміни у надходженнях від окремих податків у часі для переважної більшості країн світу.

База даних про доходи є важливою для реалізації податкової політики та міжнародного співробітництва, а також для взаємного навчання з мобілізації внутрішніх доходів.

Роман Бриль
податкидоходиМінфінОЕСРГлобальна база доходів
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