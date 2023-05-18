Украина открывает информацию о своих доходах. Присоединилась к глобальной базе ОЭСР
Украина в рамках углубления сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) присоединилась к Глобальной базе данных статистики доходов ОЭСР и стала 121 страной, представляющей информацию в крупнейший открытый источник данных о доходах. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Теперь налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней Украины за 2012-2021 год классифицированы в соответствии с категориями доходов ОЭСР.
В базе будут отображаться соотношения разных категорий налогов к ВВП и к общей сумме поступлений.
Информация будет ежегодно обновляться соответствующими данными за предыдущий год.
Целью этой инициативы ОЭСР является повышение качества, согласованности, сопоставимости и доступности данных о доходах.
Глобальная база доходов предоставляет сопоставимые данные об уровне налогообложения, налоговой структуре и изменениях в поступлениях от отдельных налогов во времени для подавляющего большинства стран мира.
База данных о доходах важна для реализации налоговой политики и международного сотрудничества, а также для взаимного обучения по мобилизации внутренних доходов.
- 1 марта 2023 года ОЭСР открыла офис в Украине.
- 1 мая в МВФ заявили, что восстановление Украины в ее руках: нужно увеличивать собственные доходы.
- 17 мая налоговая ГНС подвела итоги кампании по декларации доходов за 2022 год: отчитались 170 000 украинцев.
Комментарии