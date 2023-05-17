ГНС подвела итоги кампании по декларации доходов за 2022 год: отчитались 170 000 украинцев

По итогам кампании декларирования доходов граждан, завершившейся 1 мая 2023 года, подано 169 900 деклараций об имущественном положении и доходах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Сумма задекларированного дохода составила 114,4 млрд грн, что на 16,2 млрд грн больше, чем по итогам кампании прошлого года.

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Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 2,7 млрд грн, по военному сбору задекларированные налоговые обязательства составляют 500 млн грн.

Годовую налоговую декларацию о доходах за прошлый год обязаны были заполнить и подать до 1 мая граждане, получившие доходы, с которых в 2022 году не уплачен налог на доходы физических лиц.

Согласно требованиям Налогового кодекса, обязательному декларированию подлежат в том числе доходы от сдачи в аренду имущества, продажи собственной сельхозпродукции, с наследства (кроме полученного от близких родственников), от продажи инвестактивов, доходы, полученные за рубежом.

Обязанность гражданина подать годовую налоговую декларацию прописана в Конституции Украины. В частности, ст. 67 Основного Закона обязывает каждого уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом.

14 марта 2023 года НАПК запустило счетчик деклараций чиновников, чтобы повысить дисциплину министров и нардепов.

1 апреля Украина пообещала МВФ вернуть обязательное декларирование активов чиновников.

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